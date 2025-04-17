Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önceki dönemde kamulaştırılan ve belediyeye ait olan tarihi Karslıoğlu Evi’nde restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, şehrin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“Bir eski Yozgat evini daha geleceğe taşıyoruz” diyen Arslan, “İnşallah yapılacak bu çalışma ile geçmişten geleceğe bir köprü daha kurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından Karslıoğlu Evi’nin kültürel ve sosyal amaçlarla değerlendirilmesi planlanıyor.