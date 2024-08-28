Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozokspor Kulübünü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arslan, Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz ve kulüp yöneticilerine başarı diledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Arslan, “Bu sene 3.ligde ilimizi temsil edecek olan ve tesislerimizde ağırladığımız Bozokspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Bahadır Yılmaz ve kulüp yöneticilerine başarı diledik” ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yönetimine geldiğimiz günden bugüne desteğini bir an olsun esirgemeyen Belediye Başkanımız Kazım Arslan’a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Yanımızda olmanız bize güç veriyor” dedi.