Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, “inançla, azimle başaracağız inşallah” dedi.

Proje yerinde bir açıklama yapan Başkan Arslan, 31 Mart seçimleri öncesinde Yozgatlı vatandaşlara verilen sözleri yerine getirebilmek için inançla, azim ve gayret içerisinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

“HALKIMIZ MERAK ETMESİN BİZ BU İŞİ BAŞARACAĞIZ”

Şehri Huzur Konutları Projesi’nin çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Arslan, “İhtiyaç olan imar düzenlemeleri yapıldı. İmar düzenlemeleri bittikten sonra kooperatif tarafından arsalar satın alınacak. Bu aşamada işlerimizi hızlandırmamız lazım arsaların bulunduğu bölgede yol çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Arslan, "Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Öncelikle bu bölgeye ihtiyaç olan bütün yolları, caddeleri ve sokakları açacağız. Devamında inşaatımıza başlayacağız. Bu bölgede yaklaşık bin konutu yapmış olacağız. 1 Ekimden itibaren üye kaydını başlatacağız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere sunmuş olduğu güvene layık olmaya devam ediyoruz. Onların güvenine zarar getirmeme gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Arslan, "Bütün sözlerimizi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Başlattığımız çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. Çok kısa süre içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız. Yozgat için güzel bir proje. Yozgat’ta şehirciliğe farklı bakış açısını değiştirecek bir proje. Yozgat’a yapılmış en yüksek maliyetli konut projesidir. Yaklaşık 3 milyar liralık bir maliyetle tamamlanacak. Yozgat ekonomisine çok ciddi girdiler sağlayacak bir proje olması özelliğini taşıyor. Halkımız hiç merak etmesin biz bu işi başaracağız” ifadelerini kullandı.