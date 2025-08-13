Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kamuoyundaki “Kazım Arslan AK Parti’ye geçecek” başlıklı haber ve yorumlara gazetemize özel açıklamada bulundu.

Son olarak, Odatv’nin bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye geçiş yapacağına yer verdiği haberde, Kazım Arslan için de “Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan da AKP’ye geçiş yapacak” ifadeleri yer aldı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu haberler ve paylaşımlar üzerine, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile görüşerek parti değiştireceği iddialarını Arslan’a sordu.

Arslan iddialara son noktayı koydu!

Arslan, yaptığı açıklamada bazı haber kanallarında ve sosyal medyada yer alan “Kazım Arslan AK Parti’ye geçecek” iddialarına son noktayı koydu.

Kayhan’a gündemlerinde böyle bir şey olmadığını söyleyen Arslan, yazılanların mesnetsiz dedikodulardan ibaret olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gündemimizde böyle bir şey yok. Böyle bir düşüncemiz yok. Böyle bir görüşme de yapılmadı. Yazılıp çizilenler mesnetsiz dedikodulardır. İşimize bakıyoruz, biz her şekilde Yozgat’ta hizmet ederiz. Yozgat’a hizmet etmemize engel bir durum yok.”