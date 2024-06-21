Osmanlı arşivlerinde "Kazıklı Voyvoda" olarak anılan Vlad Tepes, bu lakabını, düşmanlarını kazığa oturtarak öldürmesiyle kazanmıştır. İrlandalı yazar Bram Stoker, Vlad Tepes'in hayatından esinlenerek "Dracula" adlı ünlü vampir romanını yazmıştır. Bu roman, hem edebiyat dünyasında hem de popüler kültürde geniş bir yer edinmiştir.

Vlad Tepes, 1442 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na rehin verilmiş ve Edirne Sarayı'nda eğitim görmüştür. II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) ile birlikte eğitim almış, Molla Gürani'nin derslerine katılmıştır. 1456 yılında Eflak Prensliği'ne atanmış ve başlangıçta Osmanlı'ya sadık kalmış, yıllık vergilerini düzenli olarak ödemiştir. Ancak zamanla Osmanlı'ya karşı isyan bayrağını çekmiş ve acımasız yöntemleriyle tanınmıştır.

KAZIKLI VOYVODA NASIL ÖLDÜ?

Vlad Tepes, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlattığı isyan ve zulümler nedeniyle Osmanlı ordusunun hedefi haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Vlad'ın zulümlerine son vermek amacıyla Eflak üzerine sefer düzenlemiştir. 1462 yılında Osmanlı ordusu Eflak'a girerken, Vlad ordusuyla birlikte Osmanlı kampına saldırı düzenlemiş, ancak başarılı olamamıştır. Bu saldırı sonrasında Vlad, Macaristan'a kaçarak orada hapsedilmiştir. Daha sonra serbest bırakılan Vlad, Eflak'ta yeniden tahta çıkmaya çalışmış, ancak bu sefer de başarılı olamamış ve 1476 yılında öldürülmüştür. Vlad'ın ölümü, Osmanlı askerleri tarafından gerçekleştirilmiş ve başı kesilerek İstanbul'a gönderilmiştir.

KAZIKLI VOYVODA'NIN KALDIĞI ZİNDAN NEREDE?

Vlad Tepes'in esir tutulduğu yerlerden biri, Türkiye'de Tokat Kalesi olarak bilinir. Tokat Kalesi, tarih boyunca birçok önemli olaya tanıklık etmiş ve pek çok ünlü ismi misafir etmiştir. Vlad Tepes'in burada 4 yıl boyunca esir tutulduğu bilinmektedir. Tokat Kalesi, tarihi dokusu ve zindanlarıyla günümüzde de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Kale, sadece Kazıklı Voyvoda'nın değil, birçok önemli şahsiyetin de hapsedildiği bir yer olmuştur. Tokat Kalesi'nde yer alan zindanlar, tarihi ve mimari özellikleriyle dikkat çekmektedir. Kale, yüksek kayalıklar üzerinde yer almakta olup, dört bir yanı uçurumlarla çevrilidir. Bu zindanların varlığı, tarihi hikayeler ve belgelerle de desteklenmektedir.

Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi 3. Vlad, acımasız yöntemleri ve Osmanlı İmparatorluğu ile olan çalkantılı ilişkileriyle tarihe damga vurmuştur. Onun yaşamı, Bram Stoker'ın Dracula romanına ilham kaynağı olmuş ve vampir edebiyatının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Vlad Tepes'in zindanları ve esir tutulduğu yerler, tarih meraklıları için ilgi çekici mekanlar arasında yer almaktadır. Özellikle Tokat Kalesi, Vlad'ın hikayesinin önemli bir parçasını oluşturmakta ve ziyaretçilerine tarih dolu bir deneyim sunmaktadır.