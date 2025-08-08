22 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilirken, hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Olaigbe, imzaladığı 5 yıllık sözleşmeyle bordo-mavili formayı 2030 yılına kadar giyecek.

Kazeem Olaigbe Kimdir?

Trabzonspor’un 2025 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dikkat çekici isimlerden biri olan Kazeem Aderemi J. Olaigbe, 2 Ocak 2003’te Belçika’nın Brüksel kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli Belçikalı futbolcu, 22 yaşında.

Ana mevki sol kanat olan Olaigbe, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağını kullanmasına rağmen ters kanatta oynayabilme yeteneği, onu hücum hattında çok yönlü bir seçenek haline getiriyor.

Hangi Takımlarda Oynadı

Olaigbe, kariyerine Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht’in altyapısında başladı. Ardından İngiltere’ye transfer olarak Southampton’ın U18 ve U21 takımlarında forma giydi. İskoçya temsilcisi Ross County ve İngiltere ekibi Harrogate Town’da kiralık olarak görev yaptı.

Belçika’ya dönerek Cercle Brugge’de forma giyen Olaigbe, daha sonra Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’in yolunu tuttu. 2025 yazında Trabzonspor’a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç oyuncu, bugüne kadar çıktığı 190 resmi maçta 40 gol ve 20 asist üretti.

Olaigbe’nin Trabzonspor’a Transferi

Trabzonspor, Olaigbe ile 30 Haziran 2030’a kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes, oyuncunun olası bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.

Transfermarkt verilerine göre Kazeem Olaigbe’nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Bu rakam, oyuncunun kariyerindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Olaigbe, Belçika U21 Milli Takımı’nda 13 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti. Henüz A milli takım düzeyinde oynamayan futbolcu, performansıyla gelecekte milli formayı giyme potansiyeli taşıyor.

Fiziksel Özellikleri

Boy: 1.78 m

Kullandığı ayak: Sağ

Mevkii: Sol kanat (ana), sağ kanat ve forvet arkası (yan)

Hızı, çabukluğu ve dripling becerisiyle öne çıkan Olaigbe, ters ayağını etkili şekilde kullanabiliyor. Fiziksel gücü ve bitirici vuruşlarıyla ceza sahasında tehdit oluşturabilen futbolcu, çok yönlü hücum özellikleri sayesinde farklı pozisyonlarda görev alabiliyor.

Nasıl Bir Rol Üstlenecek

Trabzonspor teknik ekibi, Olaigbe’yi hem kanat hem de 10 numara pozisyonlarında değerlendirmeyi planlıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde takımın hız ve dikine oyun ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor. Olaigbe, Trabzonspor tarihinin 196. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti

Olaigbe’nin Trabzonspor’daki yıllık maaşı, sözleşme süresince kademeli olarak artacak şekilde belirlendi. 2025-26 sezonunda 1,3 milyon Euro kazanacak olan futbolcunun maaşı, 2029-30 sezonunda 1,6 milyon Euro’ya yükselecek.