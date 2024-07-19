Yozgat Valiliği öncülüğünde Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından Cumhuriyet Meydanında Birlik Aşuresi Programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Faruk Ali Yıldırım, “Sivil Toplum Örgütlerinin Genel Başkanları, değerli inanç önderleri, çok değerli muhtarlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Yozgat’ımızın en güzel mekanlarından eski valiliğin önünde İmam Hüseyin aşure lokmasını paylaşacağız. Kıymetli canlar, değerli misafirler, o kadar kıymetli ki o kadar önemli ki. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Hatay’a yürüyüşünden bin 400 yıl sonra bugün gözümün nuru dediği İmam Hüseyin’i burada hem anıyoruz hem de İmam Hüseyin aşkına lokmalarımızı paylaşacağız” dedi.

Hazreti Muhammed Mustafa’nın yolundan gidenlerden olduğunu belirten Yıldırım, “Hazreti Muhammed Mustafa Hatay’a yürümeden önce mezhebini sormuşlardı Hazreti Muhammed Mustafa'ya. ‘Efendim benim mezhebim İslam’ demişti. Evet, bende Hazreti Muhammed Mustafa’nın yolundan gidenlerdenim. Hiçbir canıma farklı mezhepten gözüyle bakmadığım gibi bundan sonrada bakmayacağım. Yeter ki hak Muhammed Ali desin. Ehlibeytimize sahip çıksın. Kur'an-ı’mızı benimsesin. O bizim canımızdır, kardeşimizdir. O bizim dostumuzdur. Her zaman birlikte yürüyeceğimiz canlardır” diye konuştu.

“ACI ORTAK”

Yaşanılan acının bütün İslam aleminin acısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Kıymetli canlar 12 gün Muharrem orucunu tuttuk hak kabul etsin. Ankara’da yaptık o hizmetlerimizi. 3 gün içinde masum haklar için tuttuk değerli canlar. Bir günde Fatma anamız için tuttuk, gözyaşları döktük. Bin 400 sene önce yaşanmış bir acı ama demek ki yaşatılan acı o kadar büyük ki aradan bin 400 yıl geçmesine rağmen unutulamıyor. Acı ortak. Bütün İslam aleminin acısıdır. Bizler buralarda yas tutuyoruz aslında. İmam Hüseyin için gözyaşı döküyoruz. Huzurunuzda burada Sayın Valime teşekkür etmek istiyorum. Yozgat için bir şans olduğunu düşünüyorum yani birleştirici, kucaklaştırıcı. Ben tanıdığım günden beri bu konuları zaman zaman bir araya geldiğimiz zaman paylaşıyoruz. Günümüzde çok önemli. Mezhep kavgaları yaşanıyor Arap aleminde ama Türkler şükürler olsun ki kavgaya girmiyor. Mezhep kavgasına girmeyeceğiz. Bizler İslam'ı Anadolu'da doya doya yasayacağız. Hacı Bektaşi Veli'nin 1280’li yıllarda İran'da doğup 13 yaşında Yesevilik Dergâhında eğitim alıp Anadolu'ya getirdiği İslam’ı paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“HİÇ AYRIM YAPILMAMIŞ”

Hacı Bektaşi Velinin herkesi dergâhta kucakladığına dikkat çeken Yıldırım, “Bugün yaptığımız ibadetlerin tamamı bu mübarek insanların Anadolu'ya yaydığı İslam. Hiç ayrım yapılmamış o zaman. Hiç sorulmamış. Hepsini dergâhta kucaklamış Hacı Bektaşi Veli. Bütün tarikatları kucaklamış. Mezhepler bizim için bir yoldur değerli canlar. Ayrışma olmayacak. Hazreti Muhammed Mustafa'nın vefatından 270 sene sonra Abbasi İmparatorluğu döneminde mezhepler silsilesi oluşturulmuş. Evet, yol olarak kabul ediyoruz ama bu üstünlük ya da bir ayrışma gibi asla düşünülmesin. Hepimizin inancı ve yaptığımız ibadetler muhakkak hak Muhammed Ali yolu için değerli canlar. Cem Evlerimizde bizim ibadethanedir. Mescitlerimizde, camilerimizde. Yeter ki niyetlenelim değerli canlar. Her yer ibadethanedir. Bakın bugün biz Yozgat'ta işte ibadet yapıyoruz. Aşureyi dağıtacağız. Buda bir ibadetin parçasıdır. Ne kadar güzel, ne kadar muhteşem. O kadar heyecanlıyım ki o kadar gururluyum ki anlatamam yani bu güzellikleri benim memleketim yaşasın” ifadelerini kullandı.

“ANADOLU BİR GÜNDE VATAN OLMADI”

Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Bugün mübarek günde, mübarek ayda bir güzelliği beraber yaşamak için bir aradayız. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi pekiştiren güzel olaylar, güzellikler. Anadolu bir günde vatan olmadı, kolay vatan olmadı, binlerce yıldır da kolay vatan kalmadı. Üzerimizde oynanan bütün oyunlara rağmen, oynanmak istenen bütün oyunlara rağmen Türk milleti her zaman birliğini beraberliği dirliğini düzenini muhafaza etmeyi bildi. Düşmanlarına fırsat vermedi. Bunun gerisinde tabii ki çok sağlam bir inanç geleneğimizin olmasıdır bunun gerisindeki sebep ve biz bugün yine inanç geleneğimizin güzel bir güzelliğini beraberce yerine getiriyoruz. Bunlar toplumumuzu birleştiren unsurlar. Bizim bir araya gelmemize birlik beraberlik içerisinde olmamıza fırsat tanıyan güzellikler. İnşallah kıyamete kadar da böyle devam edecek. Bizler aynı zamanda bu vesileyle İslam tarihinde hepimizin ciğerlerine yakan hiçbirimizin tasvip etmediği hiçbir Müslümanın tasvip etmediği vahşice bir olayı da hatırlıyoruz. Tekrar ciğerlerimiz yanıyor ama aynı zamanda da bunlar bundan sonrası için birliğimizin beraberliğimizin vesilesi oluyor ve böyle olmaya da devam edecek. Güzel bir gelenek. İnşallah ben devamlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“ALLAH BÖYLE ACILARI İSLAM ALEMİNE BİR DAHA YAŞATMASIN”

Programda konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan ise “Günahlarımızın kefareti olan bu Muharrem ayında tuttuğunuz oruçlarınızın kabul olmasını, niyetlerinizin niyazlarınızın hak dergâhında kabul görmesini yüce Allah’tan diliyorum. Bu vesileyle bugünde emek veren bütün arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Muharrem ayının, bu mübarek ayın en acı olayı Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 72 sahabenin şehit edilmesi. Yüreğimizi yakan, gözlerimizi yaşartan ve hala hafızalarımızda kalan maalesef bu acı olayı anıyoruz. Hani diyorlar ya Hüseyin’e ağlamamış göz, ağlamayan göz ağlamış sayılmaz. Zeynep anamın metanetine sahip olmayan kalp olmuş sayılmaz. Allah böyle acıları İslam alemine bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimizi, Hazreti Ali Efendimizi, Peygamberimiz Resulullah Efendimizi rabbim katında bizlere şahadet eylesin diyoruz. Niyetleriniz, arzularınız, dualarınız kabul olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi, Allah gönüllerdeki birliğimizi bozmasın diyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.