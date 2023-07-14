Vali Ziya Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek Başkanı Arif Bolat ve dernek üyelerine Kazankaya Kanyonu ile alakalı bilgiler aktardı.

Vali Polat, Kanyon için hazırlanan projeye bu sene içinde çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Dernek Başkanı Arif Bolat ise Vali Polat’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret Başkan Yardımcıları Murat Sarıkaya, Hasan Gürgen Sayman, Kemal Karakaş Kazankaya köyü muhtarı Mustafa Ispara, Aydıncık Halk Eğitim Müdürü Osman Bozkurt dernek yönetim kurulu üyesi Egemen Erdoğan ve Murat Erdoğan katıldı. Alpaslan Demir