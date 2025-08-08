Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazankaya Kanyonu ve çevresinde yaban keçisi ile kekliklerin yaşam alanlarında denetim yaptı. Keklik salımı yapılan bölgelerde çok sayıda yavru keklik gözlendi.

Kazankaya Kanyonu’nda Denetim

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı, yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında Kazankaya Kanyonu’nda inceleme yaptı. Bölgede daha önce salımı gerçekleştirilen yaban keçisi ve kekliklerin yaşam alanları kontrol edildi.

Yavru Keklikler Görüntülendi

Keklik salımı yapılan alanlarda yapılan kontrollerde çok sayıda yavru keklik gözlemlendi.

İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Ekipler, yaban hayatının devamlılığı için kontrollerin düzenli olarak yapılacağını ifade etti.