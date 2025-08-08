Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı, Sorgun Gençlik Derneği’nin düzenlediği Kazankaya Kanyonu gezisinin ardından çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

“Doğaya Sahip Çık, Geleceği Koru” Mesajı

Etkinlikte, Kazankaya Kanyonu’nun tarihi ve tanıtımı yapıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, doğanın korunmasının önemi anlatılarak “Doğaya Sahip Çık, Geleceği Koru” çağrısı yapıldı.

Konuşmalarda, ormanların, denizlerin, hayvanların ve tüm canlıların ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ağaç dikmenin, suyu tasarruflu kullanmanın, çöplerin geri dönüştürülmesinin ve hayvanlara iyi davranmanın gerekliliğine dikkat çekildi.

Çöpler Toplandı

Etkinlik sonunda, “Küçük bir adım büyük bir değişimin başlangıcı olabilir” anlayışıyla hareket eden Türk ve yabancı gençler, Kazankaya Kanyonu’nda bulunan çöpleri topladı.