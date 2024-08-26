Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kapsamlı proje, kanyonun doğal dengesini koruyarak turizme kazandırılmasını hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde kanyonun ikinci kez dağ keçisi salımıyla tanıştığı bu etkinlik, Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Şeflikten temin edilen 5 adet dağ keçisi, Kazankaya Kanyonu'nun eşsiz doğal ortamına bırakıldı. Bu keçiler, bölgede bulunan endemik bitki ve hayvan türleriyle birlikte kanyonun ekosistemine önemli bir katkı sağlamak üzere doğaya salındı.

Kazankaya Kanyonu, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle de dikkat çekiyor. Bölge, hem yerel halk hem de turistler için cazibe merkezi haline gelmeye devam ederken, dağ keçilerinin salımı, kanyonun ekoturizm açısından değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Kanyon, endemik türleri ve etkileyici manzaralarıyla, doğaseverler ve fotoğrafçılar için adeta bir cennet niteliğinde.

Bu tür projeler, bölgenin ekosistemini zenginleştirmenin yanı sıra, turizm sektörüne de önemli katkılar sağlıyor. Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması yolunda atılan bu adımlar, ilerleyen dönemde kanyonun daha geniş kitlelere tanıtılmasına ve ziyaretçi sayısının artmasına da olanak tanıyacak gibi görünüyor.