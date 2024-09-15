Yozgat il Jandarma Komutanlığı tarafından Aydıncık Kazankaya Kanyonuna bırakılan dağ keçilerinin kontrolü yapıldı.

Kazankaya Köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında doğada bulunan yabani dağ keçilerinin kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolün ardından bölgede yasak avlanmaya dair herhangi bir şüpheli olay veya durum tespit edilmediği aktarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti çalışmaları kapsamında; 14 Eylül 2024 tarihinde Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyü mevkiinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında; Doğada bulunan Yabani Dağ Keçilerinin kontrolü yapılmış olup bölgede yasak avlanmaya dair herhangi bir şüpheli olay veya durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.