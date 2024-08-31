Proje, kanyonun turistik cazibesini artırmayı ve bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kazankaya Kanyonu’nun doğal güzellikleri, proje kapsamında gerçekleştirilecek yeniliklerle daha da ön plana çıkarılacak. Proje çerçevesinde yürüyüş yolları, kayalardan geçişlerde engellerin kaldırılması, kamp alanları, rafting bölgeleri, açık seyir alanları ve etkileyici bir camlı seyir terası gibi çeşitli düzenlemeler yapılacak. Camlı seyir terası, ziyaretçilere Yozgat’ın eşsiz manzarasını sunacak.

Yozgatlılar ve bölgeye gelen turistler, bu cam teras sayesinde hem Çorum hem de Kazankaya’nın panoramik manzarasının keyfini çıkarabilecekler. Projenin ihale tarihi henüz açıklanmamışken, tamamlandığında bölgenin yeni bir turistik cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Proje, Yozgat’ı doğa turizminin merkezi yapma potansiyeline sahip.

Yetkililer, Kazankaya Kanyonu’nun ekoturizm potansiyelinin artırılması, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değerlerinin oluşturulması ve yerel halkın ekonomik kalkınmasının desteklenmesi hedeflediklerini vurguluyor. Proje iki aşamada gerçekleştirilecek ve 1,85 km uzunluğunda, 240 metre kaya yüzeyine inşa edilecek ahşap yürüyüş platformunu içerecek.

Kazankaya Kanyonu'nun bu proje ile Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkması ve Yozgat turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.