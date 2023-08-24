Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Temmuz ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu.

İstatistiklere göre Temmuz ayında, kentte meydana gelen trafik kazalarında 339 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 147’sini bisiklet, 3’ünü at arabası, 2 bin 38'ini motorlu bisiklet, 7 bin 933’ünü motosiklet, 19 bin 325’ini otomobil, 875'ini minibüs, 5 bin 288’ini kamyonet, 782’sini kamyon, 794’ünü çekici, 569’unu otobüs, 447'sini traktör, 17'sini arazi taşıtı, 83'ünü özel amaçlı, 43'ünü iş makinesi, 24’ünü ambulans, 20’sini tanker, 9’unu tren, 9’unu tramvay ve 841’ini diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. Melike Aslı Arslan