Öğrenci servis minibüsü ile bir tırın çarpışmasının ardından 14’ü öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı

Van’ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, öğrenci servisi ile bir tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş Organize Sanayi Kavşağı’nda gerçekleşti. Henüz sürücüleri ve plakaları bilinmeyen öğrenci servisi ile tır, bilinmeyen bir sebeple kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan 14 öğrenci yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.