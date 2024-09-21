Kaza, Karapınar-Konya Kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 59 AFL 858 plakalı hafif ticari araç, Konya’dan Karapınar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 3 ağaca çarptı. 2 ağacı kırdıktan sonra başka bir ağaca vurup duran hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yanında bulunan ve hafif şekilde yaralanan A.C. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA