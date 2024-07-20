Yozgat'ta bugün hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın üzerine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Gökçekışla Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

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Jandarma Yozgat'ta mekan fark etmeksizin bilgilendiriyor! Jandarma Yozgat'ta mekan fark etmeksizin bilgilendiriyor!

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir