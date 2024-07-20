Yozgat'ta bugün hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın üzerine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Gökçekışla Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.