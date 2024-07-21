Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, kaza sonrası açıklama yaparak hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel başkanımızın amcasının oğlu, yengesi ve yeğeninin Yozgat Kayseri Atatürk yolunda meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu vefatlarını derin üzüntü içinde öğrendim. Adıgüzel ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim vefat eden kardeşlerimizin mekanını cennet etsin, peygamber efendimize komşu eylesin. Kazada vefat eden diğer sürücü kardeşimize de Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim sabırlar versin” dedi.