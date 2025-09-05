Karaman’da kullandığı otomobille maddi hasarlı kazaya karışan sürücü aracını yol ortasından bırakıp kaza yerinden ayrıldı.

Kaza, Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 ABH 266 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazaya karışan sürücü daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yolun bir şeridinin trafiğe kapanması sonrası ihbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis, sürücüyü olay yerinde bulamayınca yaptığı incelemelerin ardından aracı çekiciyle otoparka çektirdi.