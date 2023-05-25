TÜİK’ten yapılan açıklamada; “Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 82,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 17,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.



TRAFİK KAZALARINDA 5 BİN 229 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 288 BİN 696 KİŞİ YARALANDI

Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

TRAFİK KAZALARINDAKİ TOPLAM ÖLÜ SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 2,5 AZALDI

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,9 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 3,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 4,9, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 3,7 ve yaralı sayısı yüzde 5,1 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 2,5 azaldı.

TÜRKİYE'DE BİN TAŞIT BAŞINA 7,4 ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 53,4'Ü YERLEŞİM YERİ İÇİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR SONUCUNDA OLUŞTU

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın 162 bin 667'si yerleşim yeri içinde 34 bin 594'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 53,4'ü, yaralanmaların yüzde 76,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 46,6'sı yaralanmaların ise yüzde 23,5'i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN YÜZDE 44,9'UNU SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU

Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 44,9'u sürücü, yüzde 31,8'i yolcu, yüzde 23,3'ü ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,7'sinin erkek, yüzde 23,3'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 69,4'ünün erkek, yüzde 30,6'sının kadın olduğu görüldü.

KAZAYA NEDEN OLAN KUSURLAR İÇİNDE SÜRÜCÜ KUSURLARI YÜZDE 86,8 İLE İLK SIRADADIR

Türkiye'de 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235 bin 176 kusura bakıldığında kusurların yüzde 86,8'inin sürücü, yüzde 9,5'inin yaya, yüzde 2,1'inin taşıt, yüzde 1,2'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.



ÖLÜMLERİN YÜZDE 54,9'U TEK ARAÇLI KAZALARDA OLUŞTU

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 54,9'u tek araçlı, yüzde 39,2'si iki araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 51,6'sı iki araçlı, yüzde 41,5'i tek araçlı ve yüzde 6,9'u çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 50,1'i iki araçlı, yüzde 44,3'ü tek araçlı ve yüzde 5,6'sı ise çok araçlı kazalardan oluştu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASINA 321 BİN 485 TAŞIT KARIŞTI

Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 321 bin 485 taşıtın yüzde 48,5'i otomobil, yüzde 22,2'si motosiklet, yüzde 14,2'si kamyonet, yüzde 2,7'si bisiklet, yüzde 2,5'i minibüs, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,9'u otobüs, yüzde 0,8'i traktör ve yüzde 2,8'i diğer taşıtlardan oluştu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALARIN YÜZDE 66,9'U GÜNDÜZ MEYDANA GELDİ

Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,6'sı gece ve yüzde 2,5'i alacakaranlıkta oldu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALAR EN FAZLA AĞUSTOS AYINDA VE CUMA GÜNLERİ OLDU

Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı yüzde 10,0 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı yüzde 5,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15,2 pay ile en fazla Cuma günü ve yüzde 13,6 pay ile en az Pazar günü gerçekleşti. Alpaslan Demir