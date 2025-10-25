Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerinde AVM önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Hanefi Ş. (29) idaresindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve şerit değiştirerek sol şeride geçen B.C. (14) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada B.C. hafif, elektrikli bisiklette bulunan Asaf E.(13) ise ağır yaralandı.

Yaralı çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Asaf E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.