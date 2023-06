Yozgat Kayseri yolu üzerinde (Atatürk yolu) yoğun yağış nedenile kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan aracın refüje çarparak yola savrulduğu görüldü. Saat 18.28'de meydana gelen kaza anı an be an bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya tanık olan sürücülerin yardıma koştukları görülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşdaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekiplerinin geldiği ve araba sürücüsünün ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Duygucan YÜKSEL BALOĞLU / Yasin Nazım KAYHAN