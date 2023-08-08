Heyette Sarıkaya Müftülüğü Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve Zinnureyn Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğreticileri yer aldı.

Görevliler Hisarcık Medine Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu yöneticisi Mustafa Ağırtopçu hocanın nezaretinde sınıfları gezdiler.

Alfabeden hafızlık eğitiminin başladığı döneme kadar uygulanan farklı eğitim-öğretim metotları hakkında bilgi alan görevliler ziyaretten bir hayli istifade ettiklerini ifade ettiler.

Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, yapılan ziyarette asıl amaçlarının karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve hafızlık konusunda daha kısa sürede daha kaliteli bir eğitimin nasıl olabileceği konusunda istişare etmek olduğunu söyledi.

Müftü Elveren, güzel bir konukseverlik sergileyen kurs yönetimine ve sunumları sebebiyle kurs öğreticilerine teşekkürlerini ileterek uygun oldukları bir zamanda kendilerini Sarıkaya'da görmekten memnun olacaklarını belirtti. Yasin Nazım Kayhan