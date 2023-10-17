Süper Lig’in 9. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri 100 TL ile 500 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu.

30 milyonluk hayal kırıklığı! 30 milyonluk hayal kırıklığı!

21 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Tribün bileti: 100 TL

Kuzey tribün bileti: 100 TL

Doğu Üst tribün bileti: 200 TL

Doğu alt tribün bileti: 250 TL

Batı Alt tribün bileti: 400 TL

Batı Balkon tribün bileti: 500 TL

Misafir tribün bileti: 130 TL