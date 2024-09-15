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1. dakikada Caner’in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Akbaba’nın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.

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