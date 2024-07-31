Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Temmuz 2024 tarihinde Kayseri’den Yozgat’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda; Yozgat-Boğazlıyan İlçesinde x mevkiinde yapılan yol kontrolünde bir araçta Y.D. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada; 4.25 gram Metamfetamin ele geçirilmiştir. Y.D. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.