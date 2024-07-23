Boğazlıyan ilçesinde Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada E.B. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Boğazlıyan Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Boğazlıyan ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hakkında yakalama kararı bulunan E.B. isimli şahsın Kayseri ilinden Yozgat iline geleceğinin bilgisi alınmıştır. Alınan duyuma istinaden 22 Temmuz 2024 günü icra edilen faaliyette E.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan aranması/yakalanması olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, şahıs mevcutlu olarak çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Boğazlıyan Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.