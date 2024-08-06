Kayseri Bölgesi Gözlemci ve Hakemlerinin katılacağı 2024-2025 Futbol Sezonu kapsamında Bölgesel seminer ve atletik test tarih ve saati belli oldu. Kayseri Bölgesi hakemleri Yozgat’ta atletik testten geçecek.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu ortak açıklama ile atletik test ve seminer tarihlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 2024-2025 Futbol Sezonu kapsamında Bölgesel seminer ve atletik test tarih ve saati belli oldu. Bölgesel Seminer ve Atletik Test 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü Yozgat şehrinde gerçekleştirilecektir.

Bölgesel Seminer 17 Ağustos Cumartesi günü Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür merkezinde saat 12:00’da başlayacak olup, Klasmanlardaki tüm hakem ve gözlemcilerimiz katılacaktır. Aynı gün Bölgesel Seminer Sonrası Yozgat Bozok Şehir Stadı yan sahada saat 18:00’de Tüm Klasman hakemlerimiz atletik teste katılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Seminere katılacakKayseri Bölgesi Gözlemcileri şu şekilde: “Emre Altun, Ahmet Cengiz Duman, Ömer Murat Ülger, Fahri Aksoy, Ceyhun Gürbüz, Ünal Adıgüzel, Naci Serkan Sarıkaya, Ramazan Koca.”

Seminer ve Atletik Teste Katılacak Hakemler ise şu şekilde: “Necati Selçuk Şahin, Özgür Reha Alıcı, Ramazan Haymana, Osman Baruk, Recep Güneş, Furkan Ulu, Halit Karacabay, Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, Cem Eray Eşmekaya, Hakan Çam, Cemal Emre Gömeç, Bekir Kahraman, Hacı Güverti, İbrahim Bayram, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan, Sinem Özpınar.”