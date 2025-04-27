Yozgat'ta yapılan Okul Sporları Karate Küçükler-Yıldızlar Karate Grup Müsabakalarında derece yapan Kayserili 6 sporcu, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kayserili sporcular; Yozgat'ta yapılan Okul Sporları Karate Küçükler-Yıldızlar Karate Grup Müsabakalarında 1 altın, 5 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Derece elde eden 6 sporcu, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanmış oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve Antrenörleri Fatih Güneş, Hüseyin Kiraz ve Mustafa Yıldız’ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. Yozgat'ta dereceye giren Kayserili sporcular şöyle;

Sırac Güncü Küçükler Kata altın madalya, Emirhan Demir Yıldızlar 54 Kg Kumite bronz madalya, Ahmet Talha Aykaş Yıldızlar 58 Kg Kumite bronz madalya, Kevser Sude Taşkın Yıldızlar Kata bronz madalya, Asude Birtek Yıldızlar 32 Kg bronz madalya, Elif Başel Yıldızlar 48 Kg Kumite bronz madalya.