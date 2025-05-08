Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.R. (58) ile babası M.R. (83) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.R. babası M.R.'yi bıçakla yaralarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

M.R.'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, E.R. de polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.