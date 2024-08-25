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Kayseri'de iş arayanlar için müjdeli haber geldi. Kentte faaliyet gösteren 20 firma, toplu iş görüşmeleri gerçekleştirerek personel alımı yapacak. İşte detaylar…

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Kayseri'de iş arayışında olanlar için fırsatlar artarak devam ediyor. Kentin önde gelen firmaları, iş gücünü artırmak adına personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte, iş arayanları işverenlerle buluşturan Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), önemli bir rol oynuyor. İŞKUR aracılığıyla iş ilanları düzenli olarak paylaşılırken, toplu iş görüşmeleri de organize ediliyor.

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Bu kapsamda, Kayseri'de çeşitli sektörlerde hizmet veren 20 firma, toplamda 290 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Personel alımı için yapılacak toplu görüşmeler, 29 Ağustos Perşembe günü İŞKUR il binasında saat 13.30’da gerçekleşecek. İş başvurusu yapmayı düşünen adaylar, bu tarihi kaçırmamalı.

Kaynak: Haber Merkezi