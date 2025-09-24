Valilik ve AFAD koordinasyonunda, senaryo gereği, Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir'i de etkileyen 6,4 büyüklüğünde depremde birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkazda kaldığı ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı.

Kent merkezinde yıkılan binaların enkazında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Ekipler, dedektör köpeklerin de yardımıyla yerleri tespit edilen ve enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslara aldı. Bazı yaralılar ise bölgeye iniş yapan jandarma helikopteri ile hastanelere sevk edildi.

Çalışmalar sırasında yakınlarını kurtarmak için alana girmeye çalışanlar ise ekiplerce uzaklaştırıldı.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bölgelere çadırlar kuruldu, yiyecek ve içecek dağıtımına başlandı.

Ayrıca Erciyes'te teleferikte mahsur vatandaşları kurtaran ekipler, Yamula Barajı'nda alabora olan tekneye ve devrilen arı kovanı yüklü kamyona da müdahale etti.

Tatbikatta, 16 destek ilden ekipler, Kayseri'nin 16 ilçesinde AFAD'ın yönetim merkezlerine intikal etti.

Kayseri genelinde 4 bin 268 personelin görev aldığı tatbikatta, 827 araç, 6 dron, 5 mobil baz istasyonu, 1'er mobil koordinasyon tırı, İHA ve helikopterin kullanıldığı 213 olay üzerinden faaliyet icra edildi.

Vali Gökmen Çiçek, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve protokolle tatbikatı takip edip bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Çiçek, bütün birimler ve kurumlarla, 6,4'lük deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Senaryo gereği depremin saat 08.20'de meydana geldiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Tatbikatımızda gerçeğe yakın bir şekilde, afet olmuş gibi, arkadaşlarımız hiçbir ihmalde bulunmadan olayı yaşayarak eksiklerimizi görelim istedik. Kayseri olarak olası depreme veya afetlere hazır olmak istiyoruz. Bu tatbikatta hatalarımız, eksiklerimiz olacak. Eksiklerimizi, hatalarımızı şeffaf bir şekilde göreceğiz. Nerede eksik kaldığımızı hissedeceğiz, müdahale edeceğiz."

Çiçek, daha sonra sahadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Öte yandan, Yozgat ve Nevşehir'de senaryo gereği depremde hasar gören binalarda vatandaşları kurtarma çalışmaları yapıldı.