Özel Araçla Kaç Saat

Kayseri ile Yozgat şehir merkezleri arası kara yolu mesafesi yaklaşık 135 kilometre. Bu mesafe, özel araçla ortalama hızla seyahat edildiğinde yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor. Yol boyunca Boğazlıyan, Sarıkaya ve Sorgun gibi ilçelerden geçilebiliyor.

Otobüsle Ulaşım Süresi Ne

Kayseri’den Yozgat’a giden şehirlerarası otobüsler ise güzergâh ve mola süresine göre değişmekle birlikte 2 ila 2.5 saat arasında varış sağlıyor. Kayseri Otogarı’ndan düzenli olarak Yozgat’a seferler yapılmakta.

Yol Durumu Ne

Güzergâh üzerinde yol durumu büyük ölçüde iyi olmakla birlikte, bazı bölgelerde mevsimsel çalışmalara rastlanabiliyor. Seyahate çıkmadan önce karayolları ve hava durumu bilgilerini kontrol etmek, daha güvenli bir yolculuk için önem taşıyor.