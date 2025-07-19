Kayseri – Yozgat Arası Kaç Kilometre

Kayseri ile Yozgat şehir merkezleri arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 140 kilometre olarak ölçülüyor. Bu mesafe özel araçla ortalama 1 saat 45 dakika ila 2 saat arasında geçiyor. Güzergâh ise genellikle Kayseri – Boğazlıyan – Sorgun – Yozgat üzerinden ilerliyor.

Alternatif Ulaşım Var MI?

İki şehir arasında hem özel araç hem de otobüs seferleriyle ulaşım sağlanabiliyor. Otobüs firmaları Kayseri-Yozgat hattında düzenli seferler gerçekleştiriyor. Ayrıca bazı ilçeler üzerinden aktarmalı dolmuş seçenekleri de mevcut.

Yolculuk Süresi Etkilenebiliyor

Özellikle eğitim, sağlık ve ticaret gibi nedenlerle bu güzergâhı kullanan vatandaşlar için ulaşım önemli bir gündem konusu olmaya devam ediyor. Yolculuk süresini etkileyen faktörler arasında ise yol çalışmaları, hava durumu ve trafik yoğunluğu yer alıyor.