Kayseri, Danışmentgazi ilçesinde yaşanan olaylar sonrasında valilik açıklama yaptı. Detaylar haberimizde...

KAYSERİ SURİYE OLAYI NEDİR?

Kayseri'nin Danışmentgazi ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan taciz olayı, halkı sokağa döktü. Küçük bir kız çocuğuna yönelik taciz girişimi sonrasında vatandaşlar, sopalarla sokaklara çıkarak tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan yangın ve ters çevrilen araç görüntüleri, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

HALK AYAKLANDI, ARAÇLAR TERS ÇEVRİLDİ

Taciz olayı sonrası halk, taciz girişiminde bulunan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye giderek tepki gösterdi. Olaylar kısa sürede büyüyerek yangın ve araçların ters çevrilmesiyle sonuçlandı. Çok sayıda polis ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayın detaylarını paylaştı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"30.06.2024 tarihinde Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde, emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

OLAYLA İLGİLİ SON DURUM

Olay yerinden gelen yangın ve araçların ters çevrildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak olayların daha fazla büyümesini önlemeye çalışıyor. Valilik, vatandaşları itidalli davranmaya ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.