Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan Orta Anadolu Ajansı (ORAN) tarafından 2024 yılı imalat sanayi fizibilite destek programı açıklandı.

2024 yılı Çalışma Programı, İmalat Sanayide Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ve Bölge Planı hedefleri kapsamında; TR72 Bölgesi 2024 Yılı İmalat Sanayi Fizibilite Destek Programı ilan edildi.

ORAN’dan yapılan açıklamada, “İmalat Sanayide Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda katkı sağlayacak, TR72 Bölgesi’nde geliştirilecek yatırım potansiyelini harekete geçirmek; yatırım fikirlerini yönlendirmek, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir. İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu test/sertifikasyon merkezi gibi ortak kullanım alanlarına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması. İmalat sanayinde istihdamı hedefleyen mesleki eğitim merkezlerinin kurulumuna yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması. TR72 bölgesi’nde stratejik sektörlerde (savunma ve havacılık sektörlerine yönelik imalat sanayi, ulaşım araçları imalat sanayi, medikal ürünler imalat sanayi gibi) yatırımların desteklenmesine yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması. Vatandaşlar detaylı bilgi için https://www.oran.org.tr/ adresini ziyaret edebilirler ” ifadelerine yer verildi.