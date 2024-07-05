2017 yılındaki rakam, 2016 yılındaki rakamın 995 bin fazlasıdır ve ülke nüfusunun artış oranı yüzde 12,4 olarak belirlendi. Yine aynı verilere göre Türkiye'de kilometrekare başına ortalama 111 kişi düşer.

Nüfusun yüzde 67,9'u 15–64 yaş grubunda yer alırken yüzde 23,6'sı 0–14 yaş grubunda yer alır. Nüfusun yaklaşık yüzde 8,5'lik bir kısmı ise 65 ve üstü yaşlardaki kişilerden oluşur. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34 olarak kaydedildi. Türkiye'nin en gelişmiş ve en kalabalık şehri ise İstanbul oldu. Ayrıca İstanbul Avrupa'nın da en kalabalık şehri ünvanını taşır.

Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 2023 yılının verilerine göre Yozgat 420 bin 699 kişi nüfusuyla 47’nci sırada yer alıyor.

Kayseri 1 milyon 445 bin 683 kişilik nüfusuyla 15, Sivas 650 bin 934 kişilik nüfusuyla 32, Tokat 606 bin 934 kişi nüfusuyla 34, Çorum 528 bin 351 kişilik nüfusuyla 42, Amasya 339 bin 529 kişilik nüfusuyla 58, Nevşehir 315 bin 994 kişilik nüfusuyla 60, Kırıkkale 285 bin 179 kişilik nüfusuyla 63, Kırşehir 247 bin 744 bin kişilik nüfusuyla 69’uncu sırada yer alıyor.

2023 yılında nüfusa göre sıralamada Kayseri, Sivas ve Tokat’ta artış yaşanırken Yozgat, Çorum, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir sabit kaldı. Amasya’da ise nüfus azaldı.

Yozgat’ı komşuları ile kıyasladığımızda ise Kayseri, Sivas, Tokat, Çorum, nüfusuyla Yozgat’ı geçerken Amasya, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir Yozgat’ın gerisinde kaldı.