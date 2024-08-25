Uluslararası Cittaslow Birliği'nin güncel "sakin şehirler" listesinde, Yozgat ve diğer bazı Anadolu şehirlerinin isimleri yer almıyor.

Yozgat, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Çorum gibi önemli şehirlerin de bulunmadığı listede, Türkiye'den yalnızca 22 ilçe Cittaslow Birliği'ne üye konumda. Ayrıca, 8 ilçenin de adaylık süreci devam etmekte.

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da başlatılan bir hareket olup, dünya genelinde 30 ülkede 278 kente yayılmıştır. Bu hareket, şehirlerde yaşam kalitesini artırmayı ve yavaş yaşam felsefesini teşvik etmeyi amaçlar. Cittaslow Birliği'ne üye şehirler, çevre dostu uygulamalar, altyapı standartları ve Slow Food gibi kriterlere uymak zorundadır.

Türkiye'de Cittaslow üyeleri arasında İzmir’in Seferihisar ve Foça, Muğla’nın Akyaka ve Köyceğiz, Isparta’nın Eğirdir ve Yalvaç, Bolu’nun Göynük ve Mudurnu, Bitlis’in Ahlat, Malatya’nın Arapgir, Antalya’nın Finike, Sinop’un Gerze, Çanakkale’nin Gökçeada, Ankara’nın Güdül, Şanlıurfa’nın Halfeti, Bursa’nın İznik, Erzincan’ın Kemaliye, Ordu’nun Perşembe, Artvin’in Şavşat, Erzurum’un Uzundere, Kırklareli’nin Vize ve Aydın’ın Yenipazar ilçeleri bulunmaktadır.

Ayrıca, Cittaslow Türkiye'ye adaylık başvurusu yapan ve inceleme süreci devam eden 8 ilçe ise Kastamonu’nun Daday, Karabük’ün Eflani, Aksaray’ın Güzelyurt, Samsun’un Yakakent, Çanakkale’nin Bayramiç, Eskişehir’in Sivrihisar, Tekirdağ’ın Şarköy ve Bilecik’in Osmaneli ilçeleridir.