Kayseri Şeker’e Tarımsal Zirve Onuru

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından başlatılan Tarım Reformu Programı kapsamında yürütülen “Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Projesi” sonuçlandı.

Yapılan değerlendirmelerde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi (Kayseri Şeker), Başkan Hüseyin Akay’ın liderliğinde yürüttüğü üretici odaklı politikalarla Türkiye genelinde faaliyet gösteren 324 tarımsal örgüt arasından sıyrılarak birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazandı.

Kayseri Şeker, Başkan Hüseyin Akay’ın vizyoner yönetim anlayışıyla üreticiyi merkeze alan yapısını her geçen gün güçlendiriyor.



Üreticilere sağladığı finansal destekler, modern tarım yatırımları, eğitim çalışmaları ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla dikkat çeken kurum, yalnızca bir sanayi kuruluşu değil, aynı zamanda örgütlü tarımın lider markası haline geldi.

Akay’ın “Üreticinin gücü, Kayseri Şeker’in geleceğidir” anlayışı, kooperatif ruhunu canlı tutarak bölgesel kalkınmanın en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, elde edilen başarının üreticilerle kurulan güçlü bağın bir sonucu olduğunu vurguladı.



Akay açıklamasında, “Bu başarı, binlerce üreticimizin alın terinin, inancının ve emeğinin bir yansımasıdır. Kayseri Şeker, üreticisiyle büyüyen, üreten ve değer katan bir kurum olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan derecelendirme sistemi, tarımsal örgütlerin etkinliğini artırmayı ve örgütlenme bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kayseri Şeker ise Başkan Hüseyin Akay liderliğinde geliştirdiği güçlü organizasyon yapısı, üreticiye dayalı yönetim modeli ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla tarımsal örgütlenmede Türkiye’ye örnek gösterilen kurumlar arasında yer aldı.