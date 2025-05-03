Ziyaret kapsamında; Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Devecipınar Muhtarı Mehmet Ünallar ve çiftçi Bayram Eroğlu, Çandır Belediye Başkanı Ertan Eroğlu, MHP İlçe Başkanı Mehmet Murat, Belediye Meclis Üyeleri, MHP Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ziraat Odası Başkanı Zafer Mutluer ile yönetim kurulu üyeleri, Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, MHP İlçe Başkanı Nuri Okuyucu, İl Genel Meclis Üyesi Esat Zararsız, meclis üyeleri ve MHP teşkilatı, Boğazlıyan bölgesinden emekli çavuşlar, Pınarbaşı BBP İlçe Başkanı Hayrettin Uslu ve yönetim kurulu üyeleri ile Sarıoğlan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki heyet, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, misafirlerine üretim süreçleri ve fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Akay, nazik ziyaretlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek, üreticiyle olan iş birliği ve dayanışmanın her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.