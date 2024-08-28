Bünyesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikasını da bulunduran Kayseri Şeker Fabrikası Panfest festivali düzenleyecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker pancarı tarımında yeniliklerin ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu Kayseri Şeker ev sahipliğinde düzenlenecek olan Panfest 2024 için geri sayım başladığını söyledi.

Başkan Akay açıklamanın devamında, “17-18 Eylül 2024 tarihlerinde Tarla Günleri etkinliklerinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şeker pancarı çiftçileriyle buluşup, yenilikçi tarım teknikleri ve dijital tarım uygulamalarını yerinde göreceğiz. Firmaların stantlarını ziyaret edip, interaktif sunumlarla bilgi alabileceksiniz. Ayrıca, eğlenceli etkinlikler, çekilişler ve dinlenme alanları da bizleri bekliyor. Panfest 2024'ün sürdürülebilir şeker pancarı tarımının geleceğini şekillendirmek için bir fırsat olduğu savunuldu. Kayseri Şeker Fabrikası Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan festival kapsamında fabrika yönetimi kamuoyuna çağrıda bulunarak, tarla günlerinde yenilikçi tarım tekniklerini yerinde keşfedin, stantlarda en güncel teknolojiler hakkında bilgi alın, ve keyifli bir deneyim yaşayın” ifadelerini kullandı.