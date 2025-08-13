İki yılı kapsayan sözleşme kapsamında, çalışanların ücretlerinde önemli oranda artış sağlanarak ilk yıl için ortalama yüzde 53,57 oranında zam yapılırken ikinci yılın 3’üncü ve 4’üncü dönemlerinde ise ücretler, enflasyon oranında artırılması karara bağlandı. Böylece hem mevcut ekonomik koşullar hem de çalışanların refah beklentileri göz önünde bulundurularak önemli bir iyileştirme sağlanmış oldu.

Sözleşme kapsamında, çalışanların motivasyonunu artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla önemli terfi ve kadro düzenlemeleri hayata geçirildi. Bu çerçevede, toplu iş sözleşmesine tabi 174 mavi yaka çalışana terfi verilirken, 366 muvakkat işçi ise daimi kadroya geçirildi. Ayrıca Kayseri Şeker, geçtiğimiz hafta beyaz yaka çalışanlarının maaşlarına yüzde 18 oranında ek zam yaptı. Böylece, 2025 Ocak ayında uygulanan zamla birlikte beyaz yaka çalışanların ücretlerinde yıl genelinde toplam yüzde 43,17 artış sağlanarak hem mavi yaka hem de beyaz yaka personel için önemli mali iyileştirmeler hayata geçirilmiş oldu.

Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Eryol ise “Çalışanlarımızın haklarını korumak, refahını artırmak ve çalışma barışını güçlendirmek adına yürütülen bu süreçte emeğini ve yüreğini ortaya koyan yöneticilerimize minnettarım Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun. 31. Dönem Toplu İş Sözleşmemizde emeği geçen başta Hüseyin Başkanımıza, Hurşit Başkanımıza ve diğer tüm yöneticilerimize, müzakere heyetimize teşekkür ediyorum. Bu sözleşme, alın terinin ve birlik ruhunun zaferidir” dedi.

Şeker İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Dayı şu görüşlere yer verdi: “Sektörde yaşanan tüm zorluklara rağmen Kayseri Şeker’de verilen terfiler, yapılan kadro düzenlemeleri ve sağlanan maaş artışları, Kayseri Şeker’in farkını ortaya koymaktadır. Emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek Kayseri Şeker’i zirveye taşımaya devam edeceğiz.”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kayseri Şeker olarak çalışanlarımızın emeğine ve alın terine her zaman sahip çıkıyoruz. Ekonomik koşullar ve beklentiler doğrultusunda sendikamızla uyum içinde yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda çalışanlarımız için önemli olan bir sözleşmeye imza attık. Bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum.”

Son üç yılı değerlendiren Başkan Akay, “Bu süreçte toplam 183 çalışanımıza terfi hakkı vermiş, 306 kişiyi kadroya almış, 744 kişiyi ise muvakkat statüsüne geçirmişiz. Bu yıl ise 174 çalışanımız terfi ederken, 366 kişi kadroya geçti. Tüm bu işlemleri özenle ve dikkatle yürüttük; bu açıdan vicdanımız rahat” dedi.

Akay, “Allah güç kuvvet versin, fabrikamıza ve devletimize zeval vermesin. Bu şirket, gücü sayesinde tüm bu başarıları elde ediyor. İnşallah, büyük Kayseri Şeker ailesi olarak gücümüzün yettiği son noktaya kadar mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki Cenab-ı Allah, bizim gibi samimi hislerle çalışan, şahsi menfaatlerini değil toplumun refahını düşünen insanların yardımcısıdır. Kayseri Şeker her daim yoluna güçlü bir şekilde devam edecektir. Unutulmamalıdır ki bizim ulvi hedeflerimiz, kızılelmalarımız var. Cenab-ı Allah bizlere bir fabrika daha kazandırmayı nasip etsin. Bu sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum; Allah ödeme kolaylığı versin, ağız tadıyla harcamayı nasip etsin” diye konuştu.

Çalışanlardan Başkan Akay’a Teşekkür

31. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin ardından Kayseri Şeker’in sendikalı çalışanları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a ve Kayseri Şeker Yöneticilerine teşekkürlerini iletmek üzere sabah saatlerinde Yönetim Kurulu binası önünde bir araya geldiler. Geçmiş yıllarda da benzer şekilde davul zurna eşliğinde gerçekleşen bu buluşma, bu yıl da aynı coşku ve birlik beraberlik atmosferinde yaşandı.