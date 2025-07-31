Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın öncülüğünde faaliyet gösteren Kayseri Şeker Sigorta, sigorta hizmeti almak isteyen vatandaşlara avantajlar sunarken, aynı zamanda eğitime katkı sağlayan örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

Kayseri Şeker Sigorta tarafından yapılan açıklamada, müşteriler tarafından yaptırılan her sigorta poliçesinden elde edilen gelirin bir kısmının, çiftçi ailelerinin çocuklarına eğitim bursu olarak aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kayseri Şeker Sigorta olarak, hem sigortalılarımızın ihtiyaçlarına yönelik güvenilir hizmetler sunuyor, hem de her poliçe ile çiftçi çocuklarımızın eğitimine katkı sağlıyoruz. Bu sayede hem bireysel güvenceyi hem de toplumsal dayanışmayı birlikte güçlendirmiş oluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kayseri Şeker Sigorta, sunduğu hizmetlerle sigortalılara önemli imkânlar sağlıyor. Bu hizmetler arasında avantajlı ödeme kolaylıkları, güvenli ve kapsamlı poliçe seçenekleri, hızlı hasar tespiti ve çözüm süreçleri ile eğitim burslarına katkı imkânı öne çıkıyor.

Sigorta yaptırmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, “Gelin, poliçelerinizi Kayseri Şeker Sigorta aracılığıyla yaptırın; hem kendinizi güvence altına alın hem de bir öğrencinin hayatına dokunun” ifadelerine yer verildi.