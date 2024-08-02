Yozgat, İç Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olarak bilinir. Türkiye'nin en yaşanılabilir 20 ilinin genel endeks puanına göre belirlendiği ‘yaşanılabilir şehirler listesinde’ Yozgat yer aldı mı? İşte merak edilenler…

Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan köklü bir şehir olup, kültürel zenginlikleri ile de öne çıkar. Arabaşı ve testi kebabı gibi lezzetler Yozgat mutfağının ünlü tatlarındandır. Ancak, Forbes tarafından yapılan değerlendirmede en yaşanılabilir 20 il arasında Yozgat ne yazık ki yer almadı.

İşte Türkiye’nin en yaşanılabilir 20 kenti ve genel endeks puanları:

20-Karabük - Genel Endeks Puanı: 50,31

19-Elazığ - Genel Endeks Puanı: 50,53

18-Edirne - Genel Endeks Puanı: 50,99

17-Muğla - Genel Endeks Puanı: 51,23

16-Aydın - Genel Endeks Puanı: 51,30

15-Balıkesir - Genel Endeks Puanı: 51,72

14-Kayseri - Genel Endeks Puanı: 52,04

13-Samsun - Genel Endeks Puanı: 52,36

12-Sakarya - Genel Endeks Puanı: 53,35

11-Çanakkale - Genel Endeks Puanı: 53,36

10-Trabzon - Genel Endeks Puanı: 53,38

9-Eskişehir - Genel Endeks Puanı: 56,84

8-Bursa - Genel Endeks Puanı: 57,13

7-Yalova - Genel Endeks Puanı: 58,07

6-Antalya - Genel Endeks Puanı: 59,10

5-Kocaeli - Genel Endeks Puanı: 59,98

4-Tekirdağ - Genel Endeks Puanı: 61,46

3-İzmir - Genel Endeks Puanı: 62,39

2-Ankara - Genel Endeks Puanı: 66,13

1-İstanbul - Genel Endeks Puanı: 68,90

Bu listeye göre, İstanbul en yaşanılabilir şehir olarak ilk sırada yer alırken, Yozgat maalesef bu listede kendine yer bulamadı.