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Ertuğrul karakteriyle dikkat çeken Kayra Şenocak, 25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aldığı eğitimle başlayan Şenocak, Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteriyle televizyon dünyasına adım attı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonunda Ertuğrul karakteriyle dikkat çeken Şenocak'ın oyunculuğu ve karakterine kattığı özgün yorumlar izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve film projesinde yer alan Şenocak, Arka Sokaklar, Diriliş Ertuğrul, Filinta, Vatanım Sensin gibi önemli yapımlarda başarılı performansıyla dikkat çekti.

Başarılı oyuncu, 2022-2023 sezonunda Kızılcık Şerbeti dizisindeki Ertuğrul karakteriyle ekranlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Türk televizyon ve sinemasına katkı sağlamaya devam eden Kayra Şenocak, kendine özgü tarzı ve oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiriyor.