Eşsiz ormanları ile ünlü Akdağmadeni’nin Kaymakamlığı tarafından bir açıklama paylaşılarak vatandaşlar uyarıldı.

Akdağmadeni Kaymakamlığınca, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, lütfen orman ve örtü yangınlarına dikkat edelim” ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı: “Doğal dengenin ve biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği, su rejiminin düzenlenmesi ve besin döngüsü gibi katkılarıyla tüm canlılar için kritik öneme sahip olan ormanlar, son yıllarda da ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıkça yaşanan orman yangınlarından olumsuz olarak etkileniyor. Orman yangınları, ormanlık alanlardaki tahribatın yanında insan hayatını da tehlikeye atarken, hava kirliliği ve kültürel mirasın yok olması gibi çeşitli olumsuzluklara yol açıyor.”

Orman yangınlarınıönlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgilendirme yapan Kaymakamlık tarafından, “Orman yangınlarına neden olmamak için dikkat etmemiz gereken temel davranışlar; ormanda ateş yakmamak, başta cam olmak üzere ormana çöp atmamak, ormanda veya orman içinden geçen yollarda sigara vb. içmemek, orman yakınındaki tarım alanlarında anız yakma işi yapmamak, düşük voltajlı aydınlatma ekipmanları kullanmak, makina ve aletleri soğutmaya dikkat ederek kullanmak gibi bazı konularda hassas davranarak orman yangını çıkmasına neden olmaktan kaçınabiliriz” denildi. Melike Aslı Arslan