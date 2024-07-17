Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nu ziyaret etti.

Kaymakam Aydın ve beraberindeki heyet Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eroğlu, “Geçen haftaki şiddetli yağışlar sonucu mağdur olan mevsimlik işçilere yapılan destekler ve yaklaşan 25. Bahadın Kültür Şenliği hakkında Sayın Kaymakamımız ve beraberindeki heyeti bilgilendirdim. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.