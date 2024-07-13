11 Temmuz Dünya Nüfus Günü münasebetiyle Sarıkaya İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli, Kaymakam Ahmet Nuri Demir’i ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Demir, Dünya Nüfus Günü münasebetiyle İlçe Nüfus Müdürlüğü personelinin gününü kutladı.

Ziyarette İlçe Nüfus Müdürü Ömer Aksoy, Kaymakam Demir’e doğum belgesi örneğini hediye etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Demir,“11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle tüm personelin gününü kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederim” dedi.