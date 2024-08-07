Şefaatli Kaymakamı Oğuzhan Yazar, Yozgat İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya ile birlikte Gülistan köyünde Hacı Tufan tarafından oluşturulan aronya ve lavanta bahçesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Yazar ve Müdür Özkaya, bahçenin kurulumu ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında Hacı Tufan’dan detaylı bilgi aldı.

Hacı Tufan’ın öncülüğünde kurulan bahçede yetiştirilen aronya ve lavantanın, yerel ekonomiye önemli katkılarda bulunması ve köydeki diğer çiftçilere örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

Kaymakam Oğuzhan Yazar, Gülistan köyünün bu girişiminin, bölgedeki diğer köyler için ilham verici olacağını belirtti. Yazar, “Hacı Tufan’ı çabalarından dolayı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya ise “Bu tür projeler, tarımda yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.