Çiçekdağı Kaymakamı Burak dilaver yampal ve Belediye Başkanı Hasan hakanoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Çiçekdağı Cumhuriyet İlkokulu ve Çiçekdağı Merkez Anaokulu’nu ziyaret etti. Kaymakam yampal ve Başkan hakanoğlu, yeni eğitim yılına merhaba diyen 1. sınıf öğrencileri ve anaokulu çocukları ile aileleriyle bir araya gelerek onlara başarılar diledi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden yampal ve hakanoğlu, eğitimin önemine vurgu yaparak, yeni eğitim yılının herkes için başarılı ve verimli geçmesini temenni etti.

Aileler ve öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkanı’nın destekleyici sözleri ve teşvik edici tavsiyeleriyle moral buldu.